Geely Maroc lance durant ce mois de ramadan une campagne promotionnelle sur son tout nouveau modèle électrique, le Geometry C, un modèle qui offre une expérience de conduite exceptionnelle en combinant une technologie de pointe et un design futuriste sans oublier une autonomie de 485 km..

Le Geometry C se démarque par son moteur électrique de pointe, 100% électrique. Avec une batterie pouvant atteindre 70 kWh, cette voiture électrique offre une autonomie impressionnante de 485 kilomètres, ce qui rend les trajets longue distance moins stressants pour ce qui craignent de manquer de jus. De plus, la Geometry C réalise le 0 à 100 km/h en seulement 8 secondes grâce à une puissance de 204 chevaux.

L’intérieur offre lui, un confort exceptionnel avec des sièges en éco-cuir chauffants et ventilés pour une expérience de conduite agréable, quelles que soient les conditions météorologiques. Côté musique, la voiture est équipée d’un système audio Bose haut de gamme pour une expérience immersive alors que l’éclairage d’ambiance ajoute une touche d’élégance à l’habitacle, transformant chaque trajet en une expérience lumineuse.

Futurisme et technologie

Le design épuré et distinctif de la Geometry C se démarque également à travers des détails tels que la poignée de porte électrique encastrée et le logo illuminé. L’écran tactile couleur de 12,3 pouces offre quant à lui une interface conviviale pour le conducteur, sans oublier le chargeur sans fil et la caméra de recul à 360 degrés pour faciliter les manœuvres de stationnement.

Concernant la sécurité, le Geometry C a obtenu la note maximale de 5 étoiles lors du test de collision C-NCAP. Le système d’assistance à la conduite avancée (ADAS) comprend plusieurs fonctionnalités telles que le freinage d’urgence automatique (AEB), le régulateur de vitesse intelligent avec Stop & Go et l’aide au maintien de voie (LKA).

La qualité de l’air intérieur est également prise en considération sur ce modèle équipée d’un filtre à air de classe CN95 combiné à un système de purification de l’air AQS (Air Quality System) garantissant aux passagers un air propre et sain tout au long de leur trajet.

Geely Maroc offre à ses clients une garantie de 6 ans ou 200 000 km sur ses modèles. L’application My_Geely permettra aux clients de la marque de suivre le détail des interventions après-vente, de prendre rendez-vous en ligne, et d’être notifié au moment de la révision du véhicule.

Un numéro unique dédié permettra un accès facile à toutes les équipes de la marque : 3757

Les détails de l’offre

Geely GX3PRO à partir de 149.900 DH

Geely COOLRAY à partir de 245.000 DH

Geely Geometry C Electrique à partir de 379.000 DH