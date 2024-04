Au Maroc, les prix de la viande rouge ont connu des variations, souvent à la hausse, qui ont impacté le budget des ménages. A Casablanca, la viande bovine se négocie entre 85 et 95 dirhams le kilo, et la viande ovine entre 110 et 120 dirhams le kilo. Pourquoi une telle envolée des prix ?

Joint par H24info.ma, le président de l’Association nationale des vendeurs de viande rouge au Maroc, Abdelali Ramou rappelle que « pendant le mois de Ramadan, les prix de la viande rouge ont maintenu une certaine stabilité ».

D’après le président de l’Association nationale des vendeurs de viande rouge au Maroc , « divers facteurs sont à l’origine de cette augmentation des prix. A commencer par la sécheresse qu’à connu le pays a joué un rôle crucial dans la hausse des prix, affectant d’une part la disponibilité du bétail et d’autres part les coûts de production ».

Et d’ajouter que, «la loi de l’offre et de la demande impacte aussi les prix. Durant le mois de Ramadan, la demande pour la viande rouge a été modérée et les prix stables. Par ailleurs la fin du Ramadan, a entraîné un changement dans la dynamique de la demande, ce qui a entrainé une augmentation des prix ».

Pour contrer cette hausse des prix, Abdelali Ramou suggère plusieurs solutions. «Il faut inclure des investissements dans l’amélioration des pratiques d’élevage, l’augmentation de la productivité des élevages existants et l’encouragement à la diversification des sources de viande pour réduire la dépendance sur quelques sources principales», a-t-il indiqué.

Par ailleurs, plusieurs voix se sont élevées sur la Toile, appelant le ministère de tutelle à intervenir pour contrôler davantage les prix.