Geely Maroc, annonce l’ouverture de trois nouveaux showrooms dans les villes de Dar Bouazza, Meknès et Zenata, renforçant ainsi sa présence sur le territoire national. Ces nouveaux showrooms Geely offrent tous un espace spacieux, moderne et convivial pour une expérience client de qualité.

Dar Bouazza : une alliance stratégique avec La Continentale

Le showroom Geely à Dar Bouazza, en partenariat avec La Continentale, dipose d’une superficie de plus de 600 m², offrant une expérience automobile unique et sophistiquée. Doté d’un espace d’exposition lumineux et d’un centre d’après-vente de plus de 700 m², ce showroom est conçu pour offrir une transparence totale et une ambiance chaleureuse à ses visiteurs.

Km 15, Carrefour, Sela Plaza, Route d’Azemmour, Casablanca. Tél.: 3757

Meknès : Label Auto

Le showroom Label Auto à Meknès s’étend sur une superficie d’environ 530 m², combinant un espace intérieur et extérieur, avec un grand espace SAV équipé de deux ponts élévateurs et respectant toutes les normes du constructeur Geely. Cet espace garantit une expérience client optimale, alliant confort et professionnalisme.

CR de Mejat, Km 7,3. Route nationale 13, Meknès. Tél.: 3757

Zenata : HCEM

Le showroom de Zenata, géré par HCEM, s’étend sur une superficie de 1 641 m², comprenant un espace d’exposition de 800 m² dédié à la marque Geely, ainsi qu’un atelier d’entretien et de réparation, et un magasin de pièces de rechange. HCEM mise sur une offre globale incluant les travaux lourds de réparation mécanique et de tôlerie, offrant ainsi une solution complète pour les besoins de maintenance des clients Geely.

Route des Zenata, Casablanca. Tél.: 3757

Ces ouvertures marquent le début du développement du réseau de la marque Geely au Maroc. D’autres ouvertures sont annoncées en 2024 dans différentes villes du pays.

Pour rappel, Geely offre une garantie de 6 ans/200 000 km sur l’ensemble de sa gamme commerciale, et dans l’ensemble de son réseau accompagnée d’une assistance complète. La disponibilité rapide et efficace des pièces de rechange est assurée grâce à un dépôt central soutenu par l’organisation logistique de Continental Maroc.