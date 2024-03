L’armée de l’occupation israélienne aurait tué pas moins de six Marocaines et deux Algériennes lors de son assaut sur l’hôpital Al Shifa de Gaza hier lundi.

L’armée israélienne a annoncé, lundi, avoir éliminé plus de vingt combattants palestiniens dans le complexe hospitalier d’Al Shifa de Gaza, lors d’une opération lancée avant l’aube.

Après des opérations aériennes et des combats autour du plus grand complexe hospitalier de Gaza, Tsahal a lancé un assaut sur le complexe au cours duquel pas moins de six Marocaines, dont trois étaient accompagnées de leurs enfants, auraient été tués.

Deux Algériennes seraient également parmi les victimes selon des décomptes publiés sur les réseaux sociaux par des proches et des amis des défunts.

Il s’agit en l’occurrence d’une femme (K) et son fils, d’une septuagénaire décédée en compagnie de son mari, d’une jeune femme de 34 ans (M.B) et ses deux fils, d’une femme de 42 ans originaire de Midelt (A.Z) décédée ainsi que ses cinq enfants, d’une autre femme de 52 ans (N.D) qui a perdu toute sa famille y compris ses fils et petits-fils ainsi qu’une ingénieure informatique de 39 ans originaire de Meknès (K. Y. F), rapportent des proches des victimes.

Cités par l’AFP, des habitants du quartier d’Al Rimal, où se situe l’hôpital, ont dit que « plus de quarante-cinq chars et véhicules blindés de transport de troupes israéliens » étaient entrés dans leur partie de la ville.

« ربما يكون هذا الفيديو الأخير.. نحن محاصرون داخل #مستشفى_الشفاء والوضع كارثي » pic.twitter.com/EmPOZU87dW — شباب لأجل القدس – الأردن (@4jerusalem) March 18, 2024

Un journaliste de l’AFP a pour sa part rapporté que des frappes aériennes avaient visé plusieurs immeubles du quartier autour de l’établissement. Il a aussi assuré qu’il avait vu des « centaines de personnes, en majorité des enfants, des femmes et des personnes âgées fuir leur domicile » vers d’autres zones de la ville.

لاتوجد كلمات توصف عمق ألم المشهد💔

استشهاد طفلة ووالدها في #مستشفى_الشفاء بعد فشل محاولات بسبب عدم سماح الاحتلال بوصول طواقم الاسعاف إليها. #غزة_تُباد #IsraeliNewNazism #Gazaagenocide pic.twitter.com/cmJnCVy7er — سالم ربيح (@SalemRopp) March 18, 2024

Selon le ministère de la Santé palestinien «des dizaines de milliers» de personnes se trouvaient dans l’hôpital, où vivent des personnes déplacées en raison des combats.