Le chef des services de renseignement israélien, le Premier ministre du Qatar et des responsables égyptiens devraient se rencontrer lundi à Doha pour parler d’un éventuel accord de trêve à Gaza, a indiqué à l’AFP une source au fait des négociations.

Une réunion entre le chef du Mossad, David Barnea, Mohammed ben Abdelrahman Al-Thani et les représentants égyptiens « devrait avoir lieu aujourd’hui » dans la capitale qatarie, a affirmé cette source sous couvert d’anonymat, en raison du caractère sensible des négociations.

Les pays médiateurs-Qatar, Etats-Unis et Egypte-ne sont pas parvenus jusqu’ici à arracher un accord sur un échange d’otages retenus à Gaza contre des prisonniers palestiniens, et un cessez-le-feu dans le territoire dévasté par plus de cinq mois de guerre entre Israël et le Hamas. Israël avait annoncé vendredi l’envoi d’une délégation à Doha, sans préciser la date, après que le mouvement islamiste palestinien a infléchi sa position.

Le Hamas, qui exigeait jusqu’à vendredi un cessez-le-feu définitif à Gaza avant tout accord sur les otages, est désormais prêt à une trêve de six semaines, avait indiqué à l’AFP un de ses responsables.

Dans le cadre de cette trêve, 42 otages -femmes, y compris des soldates, enfants, personnes âgées et malades-pourraient être libérés en échange de 20 à 50 prisonniers palestiniens, selon que les otages soient des civils ou des militaires, et au rythme d’un otage par jour, avait ajouté ce responsable sous couvert d’anonymat.

Selon Israël, 130 otages du 7 octobre sont encore détenus à Gaza, dont 32 seraient morts.

L’opération militaire israélienne lancée en représailles à l’attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre a fait jusqu’ici plus de 31.700 morts, selon le ministère de la Santé du mouvement islamiste.