Des Palestiniens se précipitent pour acheter une petite quantité de sucre et de sauge dans une herboristerie spécialisée du camp de réfugiés de Bureij, dans le centre de la bande de Gaza, le 6 mars 2024, au milieu des combats en cours entre Israël et le groupe militant Hamas. ©AFP

Le Hamas, qui exigeait jusqu’ici un cessez-le-feu définitif à Gaza avant tout échange d’otages israéliens contre des prisonniers palestiniens, est désormais prêt à une trêve de six semaines, a indiqué à l’AFP un responsable du mouvement islamiste palestinien.

Dans le cadre de cette trêve, 42 otages (femmes, enfants, personnes âgées et malades) pourraient être libérés en échange de 20 à 50 prisonniers palestiniens, selon que les otages soient des civils ou des militaires, et au rythme d’un otage par jour, a ajouté ce responsable sous couvert d’anonymat.

C’est beaucoup moins que ce qu’exigeait jusqu’ici le Hamas, qui a donc accepté d’infléchir sa position.

Vidéos. Transportant 200 tonnes d’aides, le bateau espagnol Open Arms visible au large de Gaza-Ville

Environ 250 personnes ont été enlevées et emmenées à Gaza lors de l’attaque d’une ampleur sans précédent menée le 7 octobre par des commandos du Hamas dans le sud d’Israël, qui a entraîné la mort d’au moins 1.160 personnes, la plupart des civils, selon un décompte de l’AFP réalisé à partir de données officielles israéliennes.

Selon Israël, 130 otages du 7 octobre sont encore détenus à Gaza, dont 32 seraient morts. Durant cette éventuelle trêve de six semaines, le mouvement islamiste exige aussi le « retrait de l’armée de toutes les villes et zones peuplées », le « retour des déplacés sans restrictions » et l’entrée d’au moins 500 camions d’aide humanitaire par jour, a encore expliqué ce responsable.

Lire aussi. Gaza: le Hamas se dit «ouvert aux négociations»

A l’issue de cette première phase, le Hamas entend parvenir à un « échange global de prisonniers », incluant la « libération des officiers et des soldats israéliens capturés et de ceux tués par le Hamas et d’autres mouvements » en échange de prisonniers palestiniens à un ratio non précisé, a poursuivi le responsable.

En échange de cette accord, le mouvement islamiste exige un « retrait complet » de l’armée israélienne de la bande de Gaza — où l’opération militaire israélienne a fait jusqu’ici près de 31.500 morts, selon le Hamas –, sa « reconstruction » et la fin du blocus auquel le territoire est soumis depuis la prise de pouvoir du Hamas en 2007.

Dans un communiqué publié jeudi soir, le bureau du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a jugé que « le Hamas continuait à maintenir des demandes irréalistes ».