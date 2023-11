Un nouvel échange d’otages du Hamas contre des prisonniers palestiniens est prévu dimanche au troisième jour de la trêve entre Israël et le mouvement islamiste au pouvoir à Gaza, après deux premières séries de libérations.

Signe de la fragilité de la trêve, les libérations de samedi ont été retardées de plusieurs heures, le Hamas accusant Israël de ne pas respecter les termes de l’accord conclu mercredi sous l’égide du Qatar, avec l’appui des Etats-Unis et de l’Egypte.

Dans le même temps, les camions d’aide humanitaire continuent à entrer par centaines dans la bande de Gaza, assiégée et dévastée par sept semaines d’intenses bombardements israéliens en représailles à l’attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien contre Israël le 7 octobre.

Au total, le Hamas a remis vendredi et samedi au Comité international de la Croix Rouge (CICR) 41 otages israéliens et étrangers détenus à Gaza, pendant qu’Israël a libéré 78 prisonniers palestiniens.

L’accord prévoit l’échange de 50 otages du Hamas contre 150 prisonniers palestiniens tout au long des quatre jours de cette trêve, qui peut être prolongée et offre un premier répit à la population de Gaza.

Le gouvernement israélien a indiqué disposer de la liste des personnes enlevées qui doivent être libérées dimanche, mais n’a dévoilé ni leur identité, ni leur nombre, ni l’heure prévue.

« Guerre psychologique »

Le porte-parole de l’armée israélienne Doron Spielman a évoqué une « tactique dilatoire » du Hamas dans le cadre de la « guerre psychologique », après la libération retardée, samedi soir, de 17 otages.

Les brigades Ezzedine al-Qassam, la branche armée du mouvement islamiste, ont diffusé une vidéo montrant les 13 Israéliens et quatre Thaïlandais montant dans des 4×4 du CICR peu avant minuit. Une jeune femme, une cheville bandée et marchant avec des béquilles, a été allongée sur un brancard.

Tous sont arrivés en Israël peu après, via l’Egypte.

Parmi ces ex-otages figure Maya Regev, 21 ans, enlevée avec son frère de 18 ans alors qu’ils tentaient de fuir le festival de musique Tribe of Nova attaqué par les combattants du Hamas le 7 octobre à l’aube. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux avait montré la jeune femme et son frère ligotés à l’arrière d’un pick-up.

« Je suis très heureuse que Maya soit sur le point de nous rejoindre. Néanmoins, j’ai le cœur brisé parce que mon fils Itay est toujours prisonnier du Hamas à Gaza », a déclaré sa mère Mirit, citée par le Forum des familles d’otages.

Au total, 364 personnes avaient été tuées par le Hamas lors de l’attaque de Tribe of Nova, devenu un des symboles du massacre du 7 octobre qui a traumatisé Israël. Maya Regev est la première des participants enlevés lors de ce festival à être remise en liberté.

