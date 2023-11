Un total de 24 otages, 13 Israéliens, dix Thaïlandais et un Philippin, ont été remis vendredi au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à Gaza par le Hamas, tandis qu’Israël a libéré 39 femmes et enfants détenus dans ses prisons, selon le ministère qatari des Affaires étrangères.

« Parmi les personnes libérées figurent 13 citoyens israéliens, dont certains ont la double nationalité, ainsi que 10 citoyens thaïlandais et un citoyen philippin », a déclaré le porte-parole du ministère, Majed Al-Ansari, sur X (anciennement Twitter).

We confirm that the ICRC has received 24 civilians that includes a number of civilian women and children, under the humanitarian truce agreement. A number of Thai citizens have also been released, and they are currently on their way out of the Gaza with the ICRC.

— د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) November 24, 2023