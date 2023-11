La trêve entrée en vigueur vendredi à Gaza a permis à l’ONU d' »augmenter » la livraison d’aide humanitaire dans l’enclave où 137 camions ont déjà été déchargés, s’est félicitée l’agence des Nations unies chargée de la coordination humanitaire (OCHA).

Cette livraison constitue le « plus gros convoi humanitaire » depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas le 7 octobre, ajoute l’OCHA dans un communiqué.

Elle précise que 129.000 litres de carburant ont aussi pu passer la frontière vers Gaza, et que 21 patients en situation critique ont été évacués du nord de l’enclave.

About 1 million people in #Gaza are seeking refuge in UN shelters, surpassing their capacity.

Due to limited space in shelters in the south, many people are resorting to sleeping in the open, on school grounds or on the streets.

— UN Humanitarian (@UNOCHA) November 24, 2023