L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) s’est alarmée du nombre de patients affamés que ses équipes ont rencontrés dans plusieurs hôpitaux de Gaza au cours du week-end.

Samedi, une mission dirigée par l’OMS s’est rendue dans des hôpitaux de la ville de Gaza, permettant notamment la livraison de plus de 19.000 litres de fioul à l’hôpital Al-Chifa, le plus grand du territoire palestinien, qui avait été assiégé par l’armée israélienne en novembre, a annoncé dimanche soir sur X (ex-Twitter) le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ce que les membres de la mission du 23 décembre ont constaté, « c’est un désespoir croissant dû à la faim », a déclaré M. Tedros, qui a plaidé pour « une augmentation immédiate de (l’acheminement de) la nourriture et de l’eau pour garantir la santé et la stabilité de la population ».

Selon le patron de l’OMS, « les combats incessants et un nombre massif de blessés ont mis les capacités (de l’hôpital al-Chifa) à genoux ». L’établissement ne peut fournir en l’état « que des premiers soins les plus basiques ».

