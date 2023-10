Le chef de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a condamné mardi la frappe qui a touché un hôpital dans la bande de Gaza et exigé une protection immédiate pour les civils et les installations de santé.

« L’OMS condamne fermement l’attaque sur l’hôpital Al Ahli Arab », a posté sur le réseau X (anciennement Twitter) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Le ministère de la Santé du territoire dirigé par le Hamas a affirmé que des frappes aériennes israéliennes sur le complexe hospitalier abritant des personnes déplacées avaient fait au moins 500 morts.

.@WHO strongly condemns the attack on Al Ahli Arab Hospital in north Gaza.

Early reports indicate hundreds of deaths and injuries.



We call for the immediate protection of civilians and health care, and for the evacuation orders to be reversed.#NotATarget

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 17, 2023