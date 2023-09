Le club saoudien d’Al-Hilal vient de dévoiler un nouvel hymne dont les paroles sont écrites quasi-exclusivement en Darija (dialecte marocain). Gros bémol toutefois, son accentuation des sons et sa structure générale seraient un copier-coller d’un ancien chant de stade du WAC.

Ne se contentant pas de reprendre à leur compte la fameuse formule de « Siiir, Siiir, Siiir » en guise de refrain, que l’on doit au coach des Lions de l’Atlas Walid Regragui, les compositeurs de la nouvelle mélopée d’Al-Hilal auraient donc plagié l’un des plus célèbres hits composé et chanté en 2005 par les Winners, public wydadi.

Cette appropriation a été épinglée, séance tenante, par les fans du Wydad sur la plateforme X (ex-Twitter). Pendant que certains y ont vu bon signe et une conséquence du « soft power » du WAC, d’autres ont crié haro sur Al-Hilal en l’accusant de transgresser le droit d’auteur.

What about copyright? This is weird.

— MonicaRose (@MoniLalu) September 28, 2023