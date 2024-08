À Casablanca, plusieurs associations ont manifesté leur opposition à la transformation du parc historique du 20 Août, situé dans le quartier de Moulay Rachid, en terrain de football.

Plusieurs associations tirent la sonnette d’alarme sur une décision des autorités visant à transformer le célèbre parc du 20 Août, niché depuis plusieurs décennies dans le quartier Moulay Rachid, à Casablanca, en un terrain de football. Celles-ci ont adressé une lettre au wali de la région Casablanca-Settat, Mohamed Mhidia, demandant son intervention pour préserver ce lieu historique et les espaces verts de la métropole.

Il s’agit des associations «Hassaniyat Moulay Rachid », « Lan Nansakom » pour le sport et le développement social, « Al Ghad » pour le développement humain, « Majd Moulay Rachid », «Attawassol» pour le développement humain et social, « Moustakbal Ajial Al Maghrib » pour la culture et l’art et l’association « Al Izdihar » pour le développement durable et pour l’environnement.

Les associations expriment leur surprise face à la fermeture du jardin et au début de la construction d’un mur en béton pour un terrain de football de 4.000 mètres carrés. Ceci, alors que l’arrondissement de Moulay Rachid dispose déjà de 35 terrains de football, avec 10 autres en construction, ainsi que deux grands stades et un autre en cours de construction, notent-elles.

Les signataires de la missive à Mhidia déplorent également la négligence dont fait l’objet le parc du 20 Août depuis des années, malgré les demandes répétées des habitants et acteurs associatifs pour sa réhabilitation. Et d’insister, dans ce cadre, sur l’importance écologique et sociale de ce lieu en tant qu’espace vert essentiel offrant un espace de détente pour les habitants de ce quartier, en plus d’être un espace de loisirs pour les enfants et les sportifs de Moulay Rachid.