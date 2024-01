Raphinha, l’attaquant international brésilien du FC Barcelone, souffre « d’une lésion musculaire au biceps fémoral de la cuisse gauche », selon les termes du communiqué publié par le club catalan sur X (ex-Twitter), vendredi.

« De l’évolution de sa blessure dépendra la durée de son indisponibilité », est-il écrit de manière laconique dans le communiqué.

INJURY NEWS | Tests carried out today have shown that Raphinha has a left hamstring injury. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/hpL05UcVT4

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 12, 2024