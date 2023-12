Le portier de la sélection nationale Yassine Bounou pourrait faire son grand retour en Liga à partir du prochain mercato à en croire des rumeurs relayées par un média proche du club catalan.

Selon le média espagnol Sport, un des plus grands clubs d’Europe serait intéressé par l’international marocain Yassine Bounou. Il s’agit en fait du Barça qui se trouve dans une situation délicate suite à la blessure de son gardien de but Marc-André ter Stegen.

Depuis quelques jours, l’état de santé de ter Stegen laisse planer le doute quant à sa disponibilité avec le club catalan. Le gardien de but allemand fait face à une blessure au dos et devra même subir une opération chirurgicale. Il sera donc hors course pour pas moins de deux mois.

After intensive conversations with the medical team of the Club and various supporting experts, we decided to undergo a surgical procedure. The break obviously annoys me. It is the right and safe decision in order to come back in the best conditions for my Club @FCBarcelona and… pic.twitter.com/gpNbkO07y9

— Marc ter Stegen (@mterstegen1) December 5, 2023