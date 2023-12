Prêté par le Barca au Real Bétis, le défenseur central marocain, Chadi Riad, pourrait retrouver les Blaugranas dès la saison prochaine. Le club de Barcelone s’apprête à activer sa clause de rachat au prix le plus fort.

C’est l’un des meilleurs défenseurs centraux de la Liga. Du haut de ses 20 ans, Chadi Riad est désormais courtisé par plusieurs clubs européens, mais le Barca ne compte pas le lâcher. Selon les dernières informations révélées par Sport, le club catalan chercherait à reprendre son joueur à travers la clause de rachat.

Prêté par le Barca au Real Bétis avec option d’achat de 3.5 millions d’euros, les catalans devront débourser le double de cette somme, soit 7 millions, lors du prochain mercato estival pour ce Lion de l’Atlas.

🚨🔵🔴 Barcelona want to trigger €7m buy back clause for Chadi Riad, as first called by @sport.

It formally can’t happen now but only at the end of the season once Real Betis will buy him — then Barça will activate buy back clause.

Betis also have 50% sell-on clause included. pic.twitter.com/bYPpLVYLhK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 25, 2023