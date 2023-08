La flambée des prix des carburants, et en particulier ceux de l’essence, est sur toutes les lèvres depuis le déclenchement du conflit russo-ukrainien. Au Maroc, son prix se situe entre 1,25 et 1,50 euros, au même pied d’égalité avec celui de certains pays européens.

Selon les derniers chiffres dévoilés mercredi par Statista, plusieurs pays offrent l’essence à des prix inférieurs à celui de l’eau en bouteille. Au Maroc, pays non-producteur du pétrole, l’essence est néanmoins vendue à des prix similaires à ceux du Canada et de certains pays européens, soit pas moins de 1,50 euros (15-16 dirhams) le litre. Il figure ainsi dans le top 5 des pays où l’essence coûte le plus cher à l’échelle du continent africain.

« La plupart des Européens payent 1,50 euro ou plus par litre et le seuil des 2 euros a même été franchi dans certains pays (Pays-Bas, Norvège, Islande) », souligne la même source.

En France, le prix hebdomadaire moyen était de 1,90 euro début août, tandis que la Norvège fait figure d’exception parmi les pays producteurs de pétrole, car elle applique une taxe particulièrement élevée sur les carburants, conclut Statista.

Dans quels pays coûte-t-elle le moins cher ?

« Les exemples les plus radicaux sont le Venezuela, l’Iran et la Libye, où le litre coûte entre 1 et 3 centimes d’euro », fait remarquer le portail allemand des statistiques, notant que parmi les régions du monde où l’essence est la moins chère figurent l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient, mais aussi l’Asie centrale.

« En Algérie, par exemple, le Sans Plomb 95 ne coûte qu’environ 30 centimes par litre, alors qu’au Kazakhstan, le prix est actuellement d’un peu plus de 40 centimes », relève-t-on de même source, ajoutant que le litre d’essence le plus cher du monde est vendu à Hong Kong pour 2,78 euros/litre, « ce qui revient à plus de 100 euros pour faire le plein d’une petite voiture (40 litres) ».

Statista fait savoir, à cet égard, qu’à l’échelle mondiale, la moyenne se situait autour de 1,22 euro le litre.

Quatrième hausse en 15 jours

À peine cinq jours après une troisième augmentation, les prix des carburants ont subi mercredi au Maroc, pour la quatrième fois consécutive, une nouvelle hausse en à peine deux semaines.

Ainsi, le prix du gasoil a connu une hausse d’environ 75 centimes par litre, tandis que l’essence a augmenté d’un peu près 50 centimes/litre, indique-t-on auprès de la Fédération nationale des propriétaires, commerçants et gérants des stations-services au Maroc (FNPCGS).