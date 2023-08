Le prix du diesel a de nouveau augmenté dépassant, ce mardi 8 août, la barre des 12 dirhams le litre chez la plupart des distributeurs.

Après un printemps d’accalmie, les prix du carburant repartent à la hausse sous l’effet probablement de la hausse des cours du pétrole. Alors que le prix de l’essence demeure inchangé, celui du gasoil affiche, ce mardi 8 août, une nouvelle hausse dépassant la barre des 12 dirhams le litre chez la plupart des distributeurs.

Le prix du litre de gasoil varie ce matin entre 12,20 dirhams et 12,24, selon le distributeur. Quant au prix de l’essence sans plomb, il démarre à 14,42 DH et peut atteindre parfois les 14,50 dirhams.

En pleines vacances d’été, les automobilistes retrouvent des niveaux de prix qui n’avaient plus été vus depuis des mois. Et pire, cette hausse risque ne de pas être la dernière avec le renchérissement des cours du pétrole sur les marchés, actuellement près de leurs plus hauts en trois mois dans un contexte de coupes volontaires de production en Arabie Saoudite et en Russie pour soutenir les cours.

Alors que fin juin, le baril de Brent de la Mer du Nord se négociait autour de 75 dollars en moyenne, il dépasse désormais les 85 dollars. Entre début juillet et début août, les prix du brut ont remonté quasi continuellement, le Brent prenant environ 12% et le le baril de West Texas Intermediate (WTI) près de 15% sur fond de marché de plus en plus tendu.

Neuf pays de l’Opep+ (l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés, ndlr), dont Ryad et Moscou, les deux poids lourds du groupe, ont instauré depuis mai des baisses volontaires de production pour un total de 1,6 million de barils quotidiens jusqu’à 2024.

En juin, l’Arabie saoudite a annoncé une réduction volontaire additionnelle de production d’un million de barils par jour pour juillet, qu’elle a prolongée deux fois, en août et maintenant en septembre. Dans son sillage, la Russie a elle aussi déclaré réduire ses exportations de brut de 500.000 barils par jour en août, et de 300.000 en septembre.