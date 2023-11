La reconduction au pouvoir du Premier ministre espagnol dépend uniquement de Carles Puigdemont. Mais l’indépendantiste catalan a décidé de faire attendre le socialiste pour montrer que son soutien n’est pas si facile à obtenir.

Jeudi, un accord semblait pourtant à portée de main. Installé près de Bruxelles pour échapper aux poursuites de la justice espagnole, le leader de la tentative de sécession de la Catalogne en 2017 avait convoqué la direction de son parti Ensemble pour la Catalogne (Junts per Catalunya, JxCat) dans un hôtel de la capitale belge.

Un pupitre avec un micro et son nom y avait même été installé en vue d’une prise de parole.

Mais en fin de journée, plus de micro ni d’enceintes. En revanche, un message sur X (anciennement Twitter) de Puigdemont appelant à la « prudence », même si « certains sont pressés », dans une référence implicite aux socialistes de Pedro Sánchez.

Sempre hem dit que per tractar amb el sistema polític espanyol totes precaucions són poques. Ens hi mantenim, i ens hi refermem. No canviarem la prudència i les precaucions que hem mantingut fins ara per més presses que alguns tinguin.

— krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) November 2, 2023