Pour éviter l’introduction de la bactérie Xylella fastidiosa au Maroc, l’ONSSA a décidé d’interdire l’introduction, par les voyageurs se rendant au Maroc, de tous types de végétaux. Voici pourquoi.

Le Maroc se protège contre une éventuelle introduction de la bactérie Xylella fastidiosa et qui peut être fatale pour plus de 350 espèces de végétaux.

« Afin de protéger le patrimoine végétal national vis-à-vis de la bactérie Xylella fastidiosa et éviter son introduction » sur le territoire national, l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) a interdit l’introduction, par les voyageurs se rendant au Maroc, de tous types de végétaux, a annoncé l’office dans un communiqué diffusé ce mardi.

Tout végétal- plant, plante ornementale et semence- introduit par les voyageurs au Maroc « sera saisi et détruit conformément à la réglementation en vigueur », prévient l’ONSSA.

L’office a aussi décidé de renforcer les mesures préventives vis-à-vis de cette bactérie, par la suspension de toute importation de plantes ornementales en provenance des pays ayant enregistré la présence de cette bactérie.

Le contrôle à l’importation renforcé

« Parallèlement, le dispositif de contrôle phytosanitaire à l’importation des végétaux a été renforcé à l’égard de la bactérie Xylella fastidiosa au niveau des postes frontières », poursuit l’ONSSA.

Ses services procèderont systématiquement à des contrôles documentaires, physiques et des analyses de laboratoire.

Seuls les végétaux conformes sur le plan phytosanitaire sont admis.

L’Office rappelle aux professionnels que toute importation des végétaux doit être accompagnée d’une autorisation préalable d’importation délivrée par l’ONSSA et d’un certificat phytosanitaire délivré par les autorités phytosanitaires compétentes du pays de provenance, souligne l’ONSSA.

En cas de non-respect de ces conditions, les végétaux importés seront systématiquement refoulés ou saisis et détruits conformément à la réglementation en vigueur.

La bactérie Xylella fastidiosa est une maladie redoutable spécifique aux plantes. Selon l’ONSSA, elle constitue une menace pour plus de 350 espèces végétales arboricoles, ornementales et forestières telles que l’olivier, les agrumes, la vigne, l’amandier, le prunier, le pêcher, le chêne, l’acacia, le laurierrose, le romarin, le géranium ou encore le rosier.

« Une fois le végétal contaminé, il n’existe aucun moyen de lutte ou de traitement curatif pour empêcher le développement de la maladie », expliquait l’office dans une note en 2017.

Signalée en France en 2015

Xylella fastidiosa était alors présente aux Etat Unis, au Canada et en Amérique centrale, dans le Pérou, en Argentine, au Costa Rica et au Mexique, entre autres pays. Elle été signalée en 2013 en Italie, « où des milliers d’arbres d’olivier ont dépéris », puis en 2015 en France, en Allemagne et en Espagne.

Début 2022, elle a été détectée pour la première fois sur un olivier de verger en Corse, comme le rapportait alors France 3.

Pour l’instant, cette bactérie n’a jamais été signalée au Maroc. Aussi, elle n’est pas transmissible ni à l’homme, ni aux animaux, souligne encore l’ONSSA. Elle est plutôt transmise « d’un végétal à un autre par des insectes piqueurs-suceurs qui s’alimentent de la sève brute du xylème ».