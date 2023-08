La crise de plus en plus patente entre la France et les pays du Maghreb a été évoquée lundi par le président français Emmanuel Macron. Ce dernier a choisi, purement et simplement, de renvoyer la balle dans le camp de ces pays, dont le Maroc fait évidemment partie.

Le président Macron est convaincu que la traversée du désert que connaissent les relations de la France avec le Maroc et les autres pays du Maroc n’est pas due à la politique étrangère de l’Elysée dont il est le locataire. Pour lui, elle est liée à « une crise de la région et son organisation ».

S’exprimant à Paris devant une pléiade d’ambassadeurs français, Macron a souligné que « Nous devons repenser très profondément nos partenariats au Maghreb et en méditerranée. Nous avons déployé, ces dernières années avec les sociétés civiles, pour l’Afrique mais aussi le Maghreb, beaucoup d’initiatives ».

« Mais soyons lucides, les relations bilatérales ne sont pas au niveau où elles devraient être. Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Egypte, mais également avec d’autres pays du Proche et Moyen-Orient », affirme-t-il, estimant que le blocage actuel ne peut pas être « dû à un manque d’engagement avec beaucoup d’entre eux de la France, y compris dans les efforts que nous avons pu faire sur les questions de mémoire ou les questions économiques ».

Pour lui, il est le résultat d' »une crise de la région et de son organisation où les inimitiés ne sont pas absentes » et où « il y a des difficultés multiples et hétérogènes », insinuant ainsi que ce sont les nations maghrébines qui sont les premières responsables de l’actuel malaise diplomatique.

Le chef de l’Etat français promet, dans le même contexte qu’il va « prendre plusieurs initiatives bilatérales que je souhaite réengager avec plusieurs de ces pays dans les mois qui viennent ».

Il dit également souhaiter que « d’ici la fin de l’année, sous l’autorité de la ministre, soit consolidé un agenda de relance intergouvernementale avec toute la région plus largement ».

Dans son dernier livre « Le Temps des Combats », l’ancien président français, Nicolas Sarkozy relève que Macron n’a pas toujours « su trouver les mots ou les gestes que les Marocains attendaient ».

Dans une partie consacrée aux relations entre la France, le Maroc et l’Algérie, Sarkozy qualifie l’attitude d’Emmanuel Macron de « tropisme algérien » qui « lui procurera bien des déceptions ».