Avec quelques jours de retard, le président Emmanuel Macron a tout de même envoyé, jeudi, un message de félicitations au Roi à l’occasion de la fête de la jeunesse. Un petit bémol cependant: la dépêche de la MAP prête à croire que la missive du président français ait été amenuisée.

Dans une dépêche laconique, l’Agence marocaine de presse (MAP) rapporte que, dans le message envoyé par Macron, « le président français exprime au Roi et à l’Auguste Famille royale ses félicitations et ses vœux avec l’ensemble du peuple français (…) pour la prospérité et l’avenir du Royaume du Maroc ».

Fait rare, l’agence officielle du royaume a usé des trois points de suspension entre deux parenthèses servant à abréger les propos de l’auteur du texte, laissant ainsi entendre que le message envoyé par le locataire de l’Elysée au Souverain n’a pas été diffusé dans son intégralité sur le fil de l’Agence.

« Le président français souligne que ‘l’amitié profonde et indéfectible entre nos deux pays est le plus bel héritage de notre passé’, ajoutant que ‘la célébration de la Fête de la jeunesse lui offre la précieuse occasion de saluer l’action décisive du Souverain pour approfondir la modernisation du Maroc' », conclut la MAP.

De plus, la légèreté du texte détonne avec l’épaisseur des précédentes lettres du président français à l’adresse du Roi qu’a diffusées la MAP, et que cette dernière a toujours relayées dans l’état, comme en 2018 où le message de félicitations de Macron faisait confortablement quatre paragraphes, diffusés tels quels.

De même, le dernier message royal adressé par le Souverain au président français à l’occasion de la fête nationale de son pays, le 14 juillet dernier, interpellait par sa « concision ».

D’à peine 5 lignes, le message de félicitations royal était expéditif alors que, d’ordinaire, les correspondances royales sont plus généreuses et abondent d’adjectifs et de superlatifs qui encensent les relations bilatérales avec le pays destinataire de la missive royale.

C’est à se demander si cet « allègement » a quelque chose à voir avec la crise actuelle entre le Maroc et la France, due principalement à l’attitude et au « tropisme algérien » du président Macron, comme l’ont qualifié bon nombre de politiques français, dont l’ancien président Nicolas Sarkozy.