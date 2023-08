Le départ d’Abdessamad Ezzalzouli du FC Barcelone n’est pas pour aujourd’hui. Satisfait de son niveau de jeu, Xavi a décidé qu’il demeure au Barça.

Malgré les incessantes rumeurs de son imminent transfert à plusieurs clubs européens lors de l’actuel mercato, le Lion de l’Atlas demeurerait apparemment au Barça.

A en croire les révélations des experts mercato Fabrizio Romano et Dario Montero, Abde Ezzalzouli fait toujours parti des plans des « Blaugranes ».

Barcelona decision has not changed: Abde won’t leave despite approaches and interest from multiple clubs 🔵🔴

More than four clubs asked for potential conditions of the deal — rejected, Xavi wants him to stay. pic.twitter.com/5upcDeqvOx

