L’Odyssée de Slimane Lahbabi continue de captiver et d’inspirer. Après avoir traversé la Turquie et l’Irak, notre aventurier se trouve maintenant en Jordanie, une nouvelle étape dans son périple de Casablanca à La Mecque à vélo. Lors de notre interview en visioconférence, Slimane a partagé les moments marquants de son Odyssée et les défis quotidiens qu’il doit surmonter.

Né à Casablanca en 1973, Slimane Lahbabi a transformé un accident de voiture dévastateur en un élan de vie extraordinaire. Rescapé d’un coma après un choc frontal à 100 km/h, il n’a cessé de repousser les limites du possible. Ce voyage vers La Mecque est l’expression ultime de sa gratitude et de sa résilience.

Loin d’être un simple périple sportif, ce voyage est pour lui un acte de foi et de gratitude envers Dieu. Chaque coup de pédale, chaque montée difficile, est une prière, une méditation sur la vie et ses bénédictions. Son objectif est de rallier La Mecque pour accomplir le Hajj, une démarche empreinte de spiritualité et d’humilité.

Au fil des kilomètres, Slimane a fait des rencontres marquantes et découvert des paysages époustouflants. En Espagne, il a été touché par la beauté des côtes et l’accueil chaleureux de ses habitants. En Turquie, il a été émerveillé par les paysages et les sites historiques, malgré un accident qui aurait pu mettre fin à son aventure.

Message de paix

Le voyage de Slimane est semé d’embûches. Les conditions météorologiques extrêmes, les pentes ardues et la fatigue chronique mettent à l’épreuve sa détermination. Pourtant, chaque défi surmonté renforce sa foi et sa détermination à atteindre son but. En Turquie, un accident où il a perdu la direction de son vélo en évitant un chien n’a fait que redoubler sa volonté.

Slimane Lahbabi ne se contente pas de voyager pour réaliser un exploit sportif. Il porte un message de paix et de respect pour la planète. Utilisant l’énergie solaire pour recharger ses équipements, il adopte une approche éco-responsable, plantant des oliviers symboliques à chaque étape de son parcours.

Bien plus qu’un voyage, l’aventure de Slimane Lahbabi est un hommage à la vie, un acte de foi et un message universel de paix. En Jordanie, il poursuit son chemin vers La Mecque, inspirant tous ceux qui croisent sa route.

Plus qu’un mois avant d’atteindre sa destination, La Mecque, pour accomplir son pèlerinage.

Pour soutenir « Odyssée du Cœur »,

merci d’adresser vos dons à RIB Slimane LAHBABI :

362780920110100094160950

Contact: [email protected]