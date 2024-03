Dans un monde où les conflits, les crises environnementales et les divisions marquent au fer rouge l’actualité, une initiative d’une rare audace et d’une profondeur spirituelle émerge pour éclairer l’horizon.

Sous la direction inspirée de Slimane Lahbabi, « l’Odyssée du Cœur » se présente comme un voyage inédit à vélo de Casablanca à la Mecque, traversant 12 pays sur une période de 3 mois et demi. Ce périple n’est pas seulement un défi physique et mental. C’est surtout un hymne à la paix, à l’amour et à l’éco-responsabilité.

Qui est Slimane Lahbabi ?

Né à Casablanca en 1973, Slimane Lahbabi s’est imposé au cours des deux dernières décennies comme une figure de l’excellence et du dépassement de soi. Sa vie, marquée par un grave accident en 2003, est un témoignage de résilience et d’amour pour la vie. Passionné de sport, il a relevé des défis exceptionnels, de la traversée en autonomie totale de la Cordillère des Andes au mythique Marathon des Sables, mais aussi la traversée du Détroit de Gibraltar à la nage en 6 heures. Aujourd’hui, il s’apprête à entreprendre son exploit le plus ambitieux : relier Casablanca à La Mecque à vélo.

Le Projet: l’Odyssée du Cœur

L’Odyssée du Cœur est bien plus qu’un voyage. C’est une mission noble et inspirante. Traversant l’Espagne, la France, l’Italie, la Slovénie, la Croatie, la Serbie, la Bulgarie, la Turquie, Chypre, l’Égypte, et enfin l’Arabie Saoudite, Slimane Lahbabi portera avec lui un message de paix, d’amour et de respect pour notre planète. À chaque étape de son périple, il plantera un olivier, symbole de paix et de résilience, et partagera des messages d’amour, de fraternité et de valeurs universelles.

Un engagement éco-responsable

Au-delà de la symbolique, Slimane adoptera des pratiques éco-responsables tout au long de son voyage, en utilisant notamment l’énergie solaire pour recharger ses accessoires électriques. Une démarche qui ajoute à la performance une initiative exemplaire dans la lutte contre le changement climatique.

Soutenir l’Odyssée du Cœur

Ce voyage, au budget prévisionnel de 1.2 million de dirhams (dont un tiers reste à financer), est un appel à la générosité, à l’engagement des entreprises et des individus partageant les valeurs de paix, d’amour et d’éco-responsabilité. Devenir sponsor de l’Odyssée du Cœur, c’est associer son image à ces valeurs fortes et universelles, tout en bénéficiant d’une visibilité nationale et internationale à travers divers canaux de communication avant, pendant et après l’événement.

Appel à l’action

Nous invitons tous ceux qui se reconnaissent dans ces valeurs à soutenir Slimane Lahbabi dans son périple inspirant. Que ce soit à travers un soutien financier, matériel ou simplement en partageant son histoire. Chaque geste compte.

Ensemble, faisons de l’Odyssée du Cœur une source d’inspiration pour toutes les générations, un symbole de fierté nationale et de fraternité mondiale.

Pour plus d’informations, suivez les mises à jour de cette aventure inspirante sur www.h24infos.ma, et via les réseaux sociaux Instagram et TikTok

Pour soutenir « Odyssée du Cœur »,

merci d’adresser vos dons à RIB Slimane LAHBABI :

362780920110100094160950

Contact: [email protected]