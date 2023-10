À quelques jours seulement de la trêve internationale et du rassemblement des Lions de l’Atlas, l’état de santé d’Hakim Ziyech laisse planer le doute sur sa présence. Et c’est son nouvel entraineur, Okan Buruk, qui en parle…

Hakim Ziyech risque de ne pas faire partie du groupe des Lions de l’Atlas qui s’envoleront pour Abidjan le 14 octobre pour affronter en amical les Eléphants de Côte d’Ivoire, en préparation pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations.

Après un début prometteur avec son nouveau club turc de Galatasaray, Ziyech a dû quitter la pelouse sur une blessure musculaire.

Okan Buruk, entraîneur de Galatasaray, a affirmé ce week-end que l’international marocain est toujours indisponible.

🗣️ Galatasaray coach Okan Buruk confirms HYZR SPORT last report about Hakim Ziyech , who still has an injury and he is not 100% ready to play, despite being called up to Morocco national team 🇲🇦 pic.twitter.com/zvvO0PUtBC

— HyzrSport.com (@hyzr_711) October 8, 2023