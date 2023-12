Des étudiants, des commerçants et d’autres travailleurs ont également rejoint les militaires marocains « et ont fini par vivre en Espagne, dans les villes ainsi que dans des zones rurales plus reculées ».

Toutefois, le gouvernement de Franco, qui était agressivement misogyne, contrôlaient de manière stricte la mobilité des femmes, allant jusqu’à leur interdire toute relation amoureuse avec des Marocains.

« En 1948, une lettre est interceptée entre Carmen de Saragosse et son amant Abdeselam au Maroc. Mais les autorités de Tétouan leur interdisent immédiatement de passer de l’autre côté », révèle-t-on. Dans cette lettre, « Carmen donnait des nouvelles de leur fille, qui allait grandir sans jamais voir son père. Les fonctionnaires n’ont pas pris l’enfant en considération », déplore l’auteur.

En revanche, « les relations entre les hommes espagnols et les femmes marocaines, qui étaient nombreuses dans le protectorat, n’ont pas fait l’objet d’examen et de censure aussi poussés, car elles reproduisaient la structure de pouvoir plus large de la société à une échelle intime, sans la menacer », explique Asseraf.