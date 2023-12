« Le Messi du Haschich », dont le nom figure sur la liste des individus dangereux les plus recherchés par Europol, a fait une réapparition tout aussi bizarre qu’inattendue. Dimanche dernier, il a joué dans un match de la Botola Amateurs 2 en tant que capitaine d’équipe.

El Haj Abdellah Sadek El Menbri de son vrai nom, « Le Messi du Hachich » est considéré comme étant le chef de la plus grande organisation de trafic de haschisch (Résine de cannabis) en Espagne, relevait en avril dernier Diario de Sevilla, détaillant qu’il est recherché pour trafic de drogues, blanchiment d’argent et possession d’armes à feu.

Dimanche 17 décembre 2023, il est sorti le plus tranquillement du monde de son cocon pour prendre part à un match de football de la Botola Amateurs 2 (L’équivalent de la 5ème division). Brassard du capitaine au bras et fanion de l’équipe du Wydad de Tanger entre les mains (dont il est également le président), il se laisse fièrement prendre en photo d’avant-match quelques secondes avant le début de la rencontre face à l’équipe du Fnideq.

A l’origine de la révélation « insolite », un journaliste du quotidien arabophone AlYaoum24, qui dévoile comment il avait reçu une invitation « bizarroïde » pour assister à un match de football amateur qui se déroulerait dimanche dernier entre un club local et un club de Tanger. « On m’a dit que +Hajj Abdallah+ participerait à ce match. Finalement, je n’ai pas accepté l’invitation, car j’avais des doutes », raconte-t-il.

« Comment un individu jouissant d’une telle réputation et d’un tel casier judiciaire a-t-il pu participer à un tel match local en plein jour », s’interroge la même source, relevant qu’il a « joué et est parti sans souci, comme il a l’habitude de le faire ces derniers temps ».

« El Hajj Abdallah » vivrait actuellement dans la plus grande tranquillité sur la ville de Fnideq (Castillejos) et dispose, souligne le média sévillan ci-dessus, « d’un vaste et solide réseau de collaborateurs qui mène des activités illégales, en plus de liens personnels et familiaux qui facilitent sa dissimulation tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Espagne ».

En 2016, rappelle-t-on, Europol avait lancé une notice pour demander l’aide des citoyens de l’Union européenne qui reconnaitraient certains des fugitifs les plus recherchés, parmi lesquels « Le Messi du Haschich » était cité.

Il a été ensuite arrêté en 2017 par la police espagnole, mais libéré quelques temps après le paiement de 80.000 euros de caution dans l’attente de trois procès. Deux ans après, il s’enfuit en raison -déclarait-il à l’époque- de la forte pression policière à laquelle il était soumis.