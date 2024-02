Depuis le début d’une saison marquée par l’arrestation de son ancien président, Saïd Naciri, le Wydad de Casablanca ne s’en sort plus. Le coach tunisien, Faouzi Benzarti, qui a remplacé en décembre, le technicien marocain, Adil Ramzi, a même voulu jeter l’éponge avant que le comité ne l’en dissuade.

Le WAC est au plus bas cette saison. Les Rouges souffrent en championnat depuis quelques semaines. Alors que son ancien président, Saïd Naciri, est actuellement derrière les barreaux, pour sa présumée implication dans ce qu’on appelle l’affaire d’Escobar du Sahara, l’équipe, elle, enchaîne les déconvenues.

Tout a commencé par la défaite en finale de la première édition de la Ligue africaine de football face à Sundowns (0-2).

Depuis, le Wydad n’a remporté que deux matchs sur neuf. Il s’agit des rencontres qui l’ont opposé au Club athletic Youssoufia Berrechid et au Sporting club Chabab Mohammédia de Hicham Aït Menna.

Mis à part ces deux matchs, le WAC a réalisé 3 matchs nuls et concédé 4 défaites, dont une lors du derby contre le Raja de Casablanca et une encore plus marquante: plus récente contre la Jeunesse sportive de Soualem (1-3), ce mercredi.

Actuellement, les Rouges siègent au 5e rang du classement de la Botola avec 28 points, soit 12 points de moins que le leader actuel, l’AS FAR de Rabat.

Malgré la valse des entraîneurs, le WAC ne décolle pas. Entre juillet 2023 et février 2024, trois entraîneurs sont passés par le Complexe Benjelloun en si peu de temps. Il s’agit du belge Sven Vandenbroeck, du Marocain Adil Ramzi et enfin du tunisien Faouzi Benzarti.

فوزي البنزرتي يعلن إستقالته من تدريب الوداد الرياضي عقب هزيمة الوداد الرياضي أمام الشباب الرياضي السوالم مساء الأربعاء pic.twitter.com/JPEq2CRRLC — Arryadia TV (@arryadiatv) February 14, 2024

Ce tacticien tunisien a, d’ailleurs, annoncé mercredi vouloir quitter le navire après l’écrasante défaite face à Soualem. Mais le bureau directeur de l’équipe a rejeté cette démission. Benzarti devrait donc poursuivre sa mission.

Côté gestion, le Wydad de Casablanca n’a pas encore tenu son assemblée générale. Abdelmajid Bernaki, en sa qualité d’adjoint de Naciri, a donc pris les rênes du club en attendant la tenue de celle-ci qui a été annoncée en juillet 2023. Même son de cloche concernant le rapport moral et financier du club. Le dernier en date remonte à la saison 2020-2021.

Le club de la capitale économique du Royaume vit une situation très difficile en ce moment. Les milliers de fans des Rouges demandent des comptes.

Qu’adviendra-t-il du WAC après l’arrestation de Naciri?

Tous ces signaux impactent clairement le rendu des joueurs et laissent croire que le Wydad risque de sombrer encore. La direction se doit de (re)prendre les choses en main pour ainsi retrouver la stabilité… au moins sur le terrain.