Depuis le 14 février dernier, le secteur du tourisme s’est enrichi d’un nouveau programme baptisé “Go Sihaya“, lancé par le gouvernement et piloté par l’Agence chargée du développement des PME. Objectif: soutenir l’investissement et renforcer l’innovation ainsi que la résilience des entreprises du secteur.

«Face aux nouveaux défis qui nous attendent, nous avons besoin d’entreprises innovantes, dynamiques et durables». C’est en ces termes que Fatim-Zahra Ammor, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, a présenté «Go Sihaya». Il s’agit d’un nouveau programme d’appui développé dans le cadre de la feuille de route stratégique 2023-2026.

Ce programme vise, comme l’explique Maroc PME, à renforcer la compétitivité et développer la productivité des entreprises du secteur. En effet, c’est l’Agence chargée du développement des PME qui a été désignée pour piloter le déploiement de “Go Sihaya“.

Sur son site officiel, on peut lire que Go Sihaya a pour ambition «de créer une nouvelle génération d’entreprises touristiques». Et ce, par le soutien à l’innovation d’une part, et l’accompagnement des entreprises vers des pratiques plus durables, d’autre part.

Pour atteindre cet objectif, Go Sihaya propose 3 dispositifs. Le premier consiste en un soutien aux entreprises éligibles pour leurs projets d’investissement matériel ou immatériel, à travers des primes à l’investissement de 35% pour les projets d’animation touristique entre 1 et 10 millions de Dirhams (MDH) et de 30% pour les projets d’hébergement adossés à l’animation touristique, en dessous de 10 MDH TTC.

Le deuxième dispositif offre une prestation de conseil et d’expertise technique dans les domaines de la stratégie financière, de l’excellence opérationnelle, du développement des marchés, ou de la digitalisation, avec une prise en charge partielle du coût de la prestation dans la limite de 90% du coût. Enfin, le troisième dispositif concerne un appui à la croissance verte des entreprises touristiques, offrant un soutien financier de 40% du coût du projet ou une assistance technique pouvant être couverte jusqu’à 90%.

Opérationnel depuis le 14 février dernier, le programme est doté d’une enveloppe budgétaire de 720 MDH. Selon les critères définis, les entreprises marocaines du secteur avec moins de 200 MDH sont éligibles à ce programme. Cela représente environ 1700 entreprises qui pourraient voir leur résilience renforcée grâce à Go Sihaya.