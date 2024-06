Le Maroc a fait face à plus de 52 millions de cybermenaces au cours de l’année 2023, selon un rapport dévoilé par le géant Trend Micro.

Le leader mondial de la cybersécurité Trend Micro vient de présenter les conclusions de son rapport annuel sur la cybersécurité 2023, intitulé «Calibration de l’expansion». Il en ressort que la société cotée à la bourse de Tokyo a bloqué plus de 161 milliards de menaces dans le monde au cours de l’année dernière, soit une augmentation de 10% par rapport à l’année précédente.

Le rapport fait également état d’une augmentation de 349% en ce qui concerne la détection des logiciels malveillants de messagerie dans le monde en 2023. En revanche, l’on note une diminution de 27% des détections d’URL malveillantes et d’hameçonnage.

Lire aussi. Le Maroc, un «partenaire clé» selon le bureau américain de la cybersécurité

Au Maroc en particulier, Trend Micro dit avoir bloqué et détecté plus de 52 millions de menaces. Ces actions incluent la prévention de plus de 40 millions de menaces par e-mail et de plus de 1,6 million d’attaques malveillantes de victimes d’URL, en plus de l’identification et le blocage de plus de 3,7 millions d’attaques de logiciels malveillants.

Concernant l’augmentation des cybermenaces dans le monde, Trend Micro relève que les attaquants utilisent des techniques de plus en plus sophistiquées pour cibler un plus petit nombre de victimes, ce qui pourrait entraîner des gains financiers plus élevés.

Le leader de la cybersécurité nuance, toutefois: «Dans le domaine de la cybersécurité, une violation n’est pas toujours une catastrophe en soi; c’est plutôt souvent notre réponse qui peut la transformer en un défi ou une crise majeur», a déclaré Assad Arabi, directeur général Africa & Venture Markets chez Trend Micro, dans un communiqué.