Le groupe de hackers indiens « The Night Hunters » annonce avoir attaqué Bank of Africa ainsi que plusieurs institutions marocaines. Qu’en est-il réellement?

Tout a commencé le 11 août lorsque le site Cybershafarat.com a rapporté qu’un groupe de hackers indiens nommé “The Night Hunters” a pénétré les serveurs de BMCE Bank of Africa pour voler des données et les publier sur internet.

En effet, dans son article, désormais supprimé, cette source avait indiqué que 13 millions de cartes de crédit ont été dérobées, ainsi que 413.000 certificats de prêt, 209 cartes de travailleurs non archivées et 31 millions de données de compte valides et non archivées.

Mais, le groupe BOA, contacté par des confrères, n’a signalé aucune intrusion, démentant fermement ces informations.

The group announced an attack on Morocco starting August 10th. #Morocco #cyberattack #cti #threatintel pic.twitter.com/CsenqosWUP

Néanmoins, sur la page X de The Night Hunters, on remarque que le groupe de hackers « cible » de plus en plus les pages web d’institutions marocaines. L’on peut citer le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger ou encore Bank Al-Maghrib.

Kingdom Of Morocco Official Government Of Morocco Website Was Taken Down By The Night Hunters

Site: https://t.co/bjzleSZagE

POC:https://t.co/T1kDXXahdU

« We Tried To Warn You But You Don’t Listened #OPERATION_MOROCCO#OP_MA pic.twitter.com/jx2osqyav0

— 𝐓𝐇𝐄 𝐍𝐈𝐆𝐇𝐓 𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑𝐒 ⚡️ (@TEAM_NH_INDIA) August 13, 2024