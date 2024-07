Conjoncture: le diagnostic sans concession de BAM ; Santé: interdiction de l’utilisation des immunoglobulines ; Subventions: Jouahri dit ses vérités ; Innovation: le Maroc leader en Afrique du Nord ; La situation financière difficile de l’ADM… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce mercredi:

Les Inspirations éco

Conjoncture: le diagnostic sans concession de Bank Al-Maghrib

Dans le rapport présenté à SM le Roi Mohammed VI, la Banque centrale salue la relance de la réforme de la politique de soutien des produits dits de base qu’elle a toujours défendue afin de lui assurer plus d’efficacité. Mais Bank Al-Maghrib met en garde contre la “politique du chiffre” que brandit parfois le gouvernement dans sa communication au risque d’installer une politique d’assistanat : “l’accès à l’aide sociale de l’État devrait être l’exception et non la règle et le nombre élevé de bénéficiaires en soi constitue davantage un défi qu’une performance”. Pour la banque centrale, l’ambition à terme devrait se focaliser à assurer une éducation de qualité à chaque enfant, un travail décent pour chaque actif, des soins de santé accessibles à tous les Marocains. Aussi, toutes les politiques sociales devraient converger vers cette ambition.

L’Economiste

Croissance: les transitions majeures à réussir

Malgré les contraintes et la succession des chocs, le Maroc a maintenu et même élargi son agenda de réformes et ses chantiers économiques et sociaux structurants. C’est ce qui ressort du rapport annuel de Bank Al-Maghrib, soumis par son wali, Abdellatif Jouahri, à SM le Roi, à l’occasion de la fête du Trône. Aujourd’hui, le défi, selon lui, est de maintenir l’élan, de consolider les acquis et de veiller à leur soutenabilité. Pour Jouahri, cela doit passer par la réussite d’une série de transitions majeures. En matière de dialogue social par exemple, il considère qu’il serait plus judicieux qu’il soit basé sur une approche tenant compte, en plus de l’amélioration des conditions de travail, de la justice sociale et de l’atténuation des inégalités.

Al Ahdath almaghribia

Le ministère de la Santé interdit l’utilisation des immunoglobulines

La Direction du médicament et de la pharmacie (DMP) a décidé de suspendre provisoirement, par mesure de précaution, l’utilisation de la spécialité pharmaceutique Immuglo 5% et de continuer le traitement des patients par la spécialité V-Immune 5%. La note de la DMP précise que dans le cadre de la surveillance des effets indésirables liés à l’utilisation des médicaments, le système national de pharmacovigilance a soulevé une augmentation de la fréquence de survenue des effets indésirables de type immunogènes, signalés lors de l’utilisation des immunoglobines humaines normales Immuglo 5% et V-Immune 5%.

Assabah

Les indépendants: fiers des réalisations du Royaume en 25 ans

Le Rassemblement national des indépendants (RNI) a exprimé sa fierté quant aux réalisations accomplies par le Royaume au cours des 25 dernières années, notamment les percées diplomatiques successives obtenues grâce aux grands efforts de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans la défense de notre première cause nationale, dont la dernière en date est l’évolution significative de la position de la République française. Dans un communiqué, le parti a passé en revue les autres acquis réalisés sous le règne de Sa Majesté, qui “ont permis à notre pays d’occuper une place de choix dans son environnement régional et international, à travers une série d’initiatives et de réalisations sur le plan des droits de l’Homme, démocratique et institutionnel”. Le parti a salué l’appel de SM le Roi à plus de fermeté dans la protection du domaine public hydraulique, à l’opérationnalisation de la police de l’eau, à la lutte contre le phénomène d’exploitation abusive et de pompage anarchique des eaux.

Jouahri: les subventions de l’État doivent être une exception

Le Wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, qui a présenté au Souverain le rapport annuel de la Banque Centrale sur la situation économique, monétaire et financière au titre de l’exercice 2023, a estimé que l’accès à l’aide sociale de l’État devait être l’exception et non la règle, et que le nombre élevé de bénéficiaires constitue en soi un défi à relever. Ainsi et pour une plus grande contribution du dialogue social à la transition du Maroc vers un Etat social, Jouahri considère qu’il serait plus judicieux et équitable qu’il soit basé sur une approche qui tient compte, en plus de l’amélioration des conditions de travail, de la justice sociale et de l’atténuation des inégalités. Et d’ajouter que la réalisation de cette grande transition nécessite le maintien du recentrage des politiques publiques sur les fondamentaux du développement.

Al Alam

Sahara marocain: le Parti de l’Istiqlal salue les dimensions stratégiques de la décision du Président français

Le Parti de l’Istiqlal a salué la position avancée et les dimensions stratégiques de la décision annoncée par la République française au sujet de l’intégrité territoriale et le soutien au plan d’autonomie au Sahara sous souveraineté marocaine. Cette décision aura “des répercussions positives sur le développement économique et social de nos provinces du sud, qui se sont engagées dans un nouveau modèle au profit des citoyennes et citoyens de ces régions, les érigeant en un pôle logistique attirant les investissements nationaux et étrangers dans divers secteurs, notamment dans les énergies renouvelables, l’économie bleue, l’agriculture durable et d’autres métiers prometteurs de l’avenir”, indique un communiqué du comité exécutif du Parti. Cette reconnaissance française vient affirmer la voie de la légitimité et de la crédibilité choisie par notre pays sous la conduite de Sa Majesté le Roi pour défendre la marocanité du Sahara et mobiliser le soutien international en faveur de la proposition d’autonomie, ajoute-on.

Rissalat Al Oumma

Indice mondial de l’innovation: le Maroc consolide son positionnement en Afrique du Nord

Le Maroc a maintenu sa place de leader parmi les pays d’Afrique du Nord dans l’indice mondial de l’innovation (Global Innovation Index-GII), selon un rapport publié sur le site The Global Economy. Le rapport, qui était basé sur les données de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), de l’Université Cornell et de l’Institut européen d’administration des affaires (INSEAD), rapporte que le Maroc arrive au 70e rang mondial sur la liste des 126 pays évalués, avec une note moyenne de 28,4 points. Le Maroc a obtenu une moyenne annuelle de 30,68 points durant la période (2011-2023), indique-t-on, notant que le Maroc s’est classé en tête des pays du Maghreb, suivi de la Tunisie (75e au niveau mondial), puis de l’Algérie, qui a régressé au 119e rang mondial, et de la Mauritanie (127e au niveau mondial).

Al Akhbar

Un rapport dévoile la situation financière difficile de l’ADM

La situation financière de la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM) subit des dysfonctionnements structurels sous l’effet d’un service élevé de remboursement des dettes, mobilisé pour le financement des infrastructures, selon le résumé du rapport actualisé sur les institutions et entreprises publiques, annexé au projet de loi de finances 2024. Le rapport souligne que le volume de ces dettes a atteint des niveaux sans commune mesure avec le modèle de l’entreprise, en dépit du rétablissement de son activité à des niveaux proches de ceux enregistrés en 2019. Selon la même source, les dettes de l’ADM au titre de l’année 2022 s’élèvent à 39,1 milliards de dirhams, en hausse de 196 millions de dirhams par rapport à l’année 2021.

Fête du Trône: Barid Al-Maghrib émet un timbre-poste et un bloc-feuillet commémoratifs

Le groupe Barid Al-Maghrib a émis un timbre-poste et un bloc-feuillet utilisant un procédé innovant, en commémoration du 25ème anniversaire de l’intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Cette émission spéciale met en avant certaines grandes réalisations qu’a connues le Maroc durant les 25 dernières années dans divers domaines, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, indique le Groupe dans un communiqué.