L’opération de vente des billets pour les matchs de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 23 ans, qui aura lieu au Maroc, a été lancée.

La vente des billets de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) des moins de 23 ans a été lancée ce mardi, à partir de 10h00 (GMT+1), a annoncé la Fédération royale marocaine de football (FRMF) dans un communiqué.

La compétition aura lieu entre le 24 juin et le 8 juillet prochain, au Complexe sportif Prince Moulay Abdallah, à Rabat et au Grand Stade de Tanger.

انطلاق بيع تذاكر مباريات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 23 سنة

Get your tickets for the TotalEnergies U23 Africa Cup of Nations Morocco 2023 on the link below ⤵️https://t.co/pEEWSXxPER#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/uD5SnxEXDD

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) June 20, 2023