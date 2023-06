Un drapeau arc-en-ciel, symbole de la mouvance LGBT, a été brandi, dimanche 25 juin 2023 à Casablanca, lors d’un sit-in pour les droits des femmes, provoquant ainsi des réactions de mécontentement de la part de plusieurs jeunes présents à ce rassemblement.

Faisant face à une résistance insistante mains néanmoins non-violente de la part d’une poignée de personnes qui se trouvaient sur le lieu du rassemblement, l’individu en question a fini par camoufler ledit drapeau. Une caméra de notre confrère Hespress a filmé la scène où l’on peut voir, notamment, un membre des organisateurs en train de le solliciter afin qu’il le mette à l’abri des regards.

Il s’est ensuivi un échange lapidaire entre ce manifestant pro-LGBT, qui scandait qu’il « n’y avait pas de priorisation en matière de droits » et quelques jeunes présents à ce sit-in, dont l’un d’eux lui avait répondu qu’il s’agit ici d’un pays de « Amir El-Mouminine, et non de l’arc-en-ciel ».

Organisé par le mouvement féministe HIYA, ce sit-in avait initialement pour but, comme l’indique un communiqué de presse du mouvement, d’appeler, entre autres, pour une réforme globale de la Moudawana, la mise en place de mécanismes de protection contre les féminicides et la violence contre les femmes, ainsi que la légalisation de l’interruption volontaire de grossesse (IVG) et la réforme du code pénal afin qu’il soit conforme aux dispositions de la Constitution de 2011.