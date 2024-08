Des centaines de personnes se sont rassemblées à la place des Nations unies de Casablanca vendredi pour soutenir le peuple palestinien.

La place des Nations unies de Casablanca a été le théâtre, vendredi 9 août en fin de journée, le théâtre d’une large manifestation pro-Palestine. De nombreuses personnes se sont rassemblées ont scandé des slogans comme: «Les Marocains sont avec Gaza corps et âme».

Brandissant des drapeaux palestiniens et des portraits de l’ancien chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, tué dans une frappe imputée à Israël, ces manifestants, keffiehs noir et blanc sur les épaules. ont surtout affiché leur soutiens aux habitants de Gaza. «Salutations de Casablanca à notre Gaza populaire», «Gaza sous la protection d’Allah», «Non, non et encore non. Nous ne reconnaissons pas Israël» a crié la foule.

Depuis le début de la guerre à Gaza le 7 octobre, déclenchée par une attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien, plusieurs manifestations de grande ampleur ont eu lieu au Maroc pour réclamer une abrogation de la normalisation.

Le Royaume a officiellement appelé «à l’arrêt immédiat, global et durable de la guerre israélienne sur Gaza». Le Maroc a également été l’unique pays au monde à pouvoir envoyer de l’aide humanitaire par voie terrestre au population de la bande de Gaza.

Le Hamas et Téhéran ont promis de venger la mort d’Ismaïl Haniyeh, qui se trouvait en Iran pour l’investiture du nouveau président, faisant craindre un embrasement de la région en pleine guerre dans la bande de Gaza.