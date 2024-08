Le syndicat des employés des Autoroutes du Maroc (ADM) a appelé à une grève d’avertissement dans toutes les stations de péage du Royaume, avec la fourniture de services de secours en cas d’urgence.

Les employés d’Autoroutes du Maroc se mettent en grève. Dans un communiqué, le Syndicat national des employés des centres d’exploitation de la Société nationale des autoroutes du Maroc a annoncé que cette grève de mise en garde est prévue dans toutes les stations de péage du vendredi 16 au dimanche 18 août et du vendredi 23 au dimanche 25 août, de 10 heures à 12 heures et de 19 heures à 21 heures.

Il est également annoncé un sit-in dans les centres d’exploitation pendant les jours de grève, précise la même source.

Dans son communiqué, le syndicat demandé à la direction générale d’ADM d’accélérer la mise en œuvre des revendications du personnel pour éliminer l’injustice et les violations des droits syndicaux. Il dénonce également le « rejet du dialogue » et la « négligence des points soulevés par les professionnels du secteur auparavant« .

Cette manifestation vise en outre à « garantir des conditions de travail décentes » et à « assurer la dignité et le bien-être des employés« , tout en exprimant l’indignation et la colère face à la mauvaise gestion que connaît le secteur actuellement, indiquent les grévistes.

Le communiqué déplore, par ailleurs, l’ »absence des comités chargés de suivre la résolution des points controversés » et appelle à l' »activation du contenu du pacte social« . Les grévistes demandent, dans ce cadre, à l’organisation d’une réunion et à un dialogue sérieux sur la répartition sectorielle, en soulignant leur adhésion à la protestation pacifique garantie par les lois nationales et les accords internationaux auxquels le pays s’est engagé.