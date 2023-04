Casablanca: il cache sa victime dans le réfrigérateur

À l’issue de sa garde à vue, le suspect, âgé de 43 ans, a été mis en examen pour homicide volontaire et mutilation de cadavre.

L’histoire fait froid dans le dos. Un homme, soupçonné d’avoir tué une femme et d’avoir enfermé son cadavre dans un réfrigérateur dans une maison de Ben M’sik à Casablanca, a été interpellé et présenté à la justice pour homicide et mutilation, a annoncé ce samedi Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Il a été mis en examen des chefs «d’homicide volontaire, de détention d’armes blanches et de mutilation du cadavre». Le suspect, âgé de 43 ans, a été interpellé à Hay Lamkansa après que les recherches et les expertises techniques ont confirmé son implication dans ce crime.

L’affaire a commencé lorsqu’une odeur émanant d’une demeure de Ben M’sik a alerté les voisins. C’est ainsi que la police a découvert le corps d’une femme cachée dans le réfrigérateur.

Le cadavre a été formellement identifié. Les éléments tirés de l’enquête et de l’examen du corps donnent à penser que la victime aurait succombé par arme blanche. D’autres analyses sont en cours.

À la suite de cette découverte macabre, les autorités ont procédé à l’interpellation du suspect. Lors de son audition, il n’a apporté aucune explication pour le moment, nous dit-on.

Il vient d’être placé en détention provisoire et sera déféré devant le parquet compétent afin de déterminer les causes et circonstances de ce meurtre.