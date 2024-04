La réalisatrice, scénariste et productrice marocaine, Asmae El Moudir, a été désignée membre du jury de la sélection « Un certain regard » de la 77è édition du Festival de Cannes, prévue du 14 au 25 mai prochain, selon les organisateurs.

« Un certain regard » est une section dérivée de la sélection officielle du Festival de Cannes. Cette section parallèle fait concourir des films originaux et favorise la découverte de nouveaux talents.

Présidé par l’acteur, réalisateur, scénariste et producteur canadien Xavier Dolan, le jury de cette édition est composé, outre Asmae El Moudir, de la scénariste et réalisatrice franco-sénégalaise Maïmouna Doucouré, de l’actrice germano-luxembourgeoise Vicky Krieps et du critique de cinéma, réalisateur et écrivain américain Todd McCarthy.

Le Jury « Un certain regard » du 77e Festival de Cannes aura pour mission « de remettre le Palmarès de cette section qui célèbre un jeune cinéma, d’auteur et de découverte », d’après les organisateurs.

Dans cette sélection parallèle, 18 longs-métrages ont été sélectionnés, dont 8 premiers films, notamment, « Le Procès du chien » de Laetitia Dosch, « The Shameless » de Konstantin Bojanov, ou encore « September Says » d’Ariane Labed.

Lire aussi. Festival de Cannes: « Everybody Loves Touda » de Nabil Ayouch, en sélection officielle

Native de Salé en 1990, Asmae El Moudir a réalisé des documentaires pour plusieurs chaînes de télévision marocaines et étrangères. Après plusieurs courts métrages, elle a réalisé, en 2020, « La Carte postale », son premier long métrage documentaire, sélectionné au Festival international du film documentaire d’Amsterdam (IDFA) et au Festival International du Film de Marrakech (FIFM).

En 2023, Asmae El Moudir réalise « La Mère de tous les mensonges », qui a raflé de nombreuses récompenses, dont notamment le Prix de la mise en scène de la section « Un certain regard » du Festival de Cannes 2023 et l’Étoile d’or du documentaire.

Nommée aux PGA Awards et au Film Independent Spirit Awards, Asmae El Moudir remporte le prix IDA (International Documentary Association) de la meilleure réalisation et représente le Maroc pour le meilleur film étranger aux Oscars 2024.