« Everybody Loves Touda », le prochain film de Nabil Ayouch, intègre la sélection officielle de la 77e édition du Festival de Cannes qui se déroulera du 14 au 25 mai 2024, dans la catégorie « Cannes Première ». C’est la première fois que le Maroc est sélectionné dans cette catégorie, réservée aux grands noms du cinéma.

Cette sélection est une nouvelle étape pour Nabil Ayouch, après avoir intégré la compétition officielle en 2021 pour « Haut et Fort », la Quinzaine des Réalisateurs pour « Much Loved » en 2015, et la section Un Certain Regard pour « les Chevaux de Dieu » en 2012.

Une sélection qui montre à nouveau le dynamisme du cinéma marocain sur la scène internationale.En témoignent les sélections à Cannes de Maryam Touzani en 2019 avec « Adam », et en 2022 avec « Le Bleu du Caftan », reparti avec le prix FIPRESCI et qui avait par la suite été shortlisté aux Oscars et enregistré plus de 500.000 entrées dans le monde, un record pour un film marocain.

Le rôle principal de « Everybody Loves Touda » est porté par Nisrin Erradi (« Adam »). Elle y incarne Touda, une femme qui ne rêve que d’une chose : devenir une Cheikha. Se produisant tous les soirs dans les bars de sa petite ville de province sous le regard des hommes, Touda nourrit l’espoir d’un avenir meilleur pour elle et son fils. Maltraitée et humiliée, elle décide de tout quitter pour les lumières de Casablanca…

Produit par Ali’n Productions (Maroc), en coproduction avec Les Films du Nouveau Monde (France), Velvet Films (Belgique), SnowGlobe (Danemark), Viking Film (Pays-Bas) et Staer (Norvège), « Everybody Loves Touda » est vendu à l’étranger par MK2 International, et sera notamment distribué en France par Ad Vitam.

Le film sortira prochainement dans les salles au Maroc.