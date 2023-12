Le Grand Prix « Etoile d’Or » de la 20ème édition du Festival International du Film de Marrakech a été attribué au film « La mère de tous les mensonges » de la réalisatrice marocaine Asmae El Moudir, a annoncé le Jury de la compétition officielle lors de la cérémonie de clôture qui s’est déroulée, samedi soir au somptueux Palais des Congrès de la cité ocre.

L’Etoile d’Or revient ainsi pour la première fois dans l’histoire du festival à un film marocain.

ÉTOILE D’OR – FESTIVAL GRAND PRIZE for « The Mother of All Lies » by Asmae El Moudir.

