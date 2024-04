Sous l’œil intrigué des Rbatis, 12 nouvelles fresques murales ont pris forme dans divers quartiers de la capitale dans le cadre de la 9ème édition de Jidar-Rabat Street Art Festival, organisé du 18 au 28 avril.

« Abstraites, graphiques ou hyperréalistes, leurs œuvres se situent à la croisée des cultures. À l’instar de la fresque de Kaori Izumiya, qui connecte ses racines japonaises aux influences marocaines », ont relevé les organisateurs dans un communiqué.

D’un mur à l’autre, on admire « la méticulosité de Facio, (…) les immenses aplats de couleur de Kartelovic, on identifie les symboles marocains, comme la khmissa chez Alexis Diaz, ou encore la colombe fétiche de Houssam El Ghalal, en référence à son Tétouan natal« .

En parallèle, une douzaine de jeunes artistes ont travaillé au sein du mur collectif. Suivant les pas de leurs aînés qui ont fait leurs armes au sein de ce laboratoire expérimental, les aspirants muralistes se sont initiés cette année sous l’égide de deux grandes figures du street art national: Ed Oner et Basec pour tenter d’opérer « une synthèse entre l’univers du graffiti et celui du dessin« .

Pendant ce temps, l’artiste espagnol Txemy présente les œuvres petit format de son solo show organisé du 23 avril au 5 mai à l’Atelier ambigu. Lors du vernissage, le compositeur Perdi Rominger a dévoilé une installation sonore faisant écho à son travail. Cette exposition fait partie du projet « Out/In Street Art » conduit par Txemy.

Selon les organisateurs, l’expérience opère la jonction entre l’espace public et l’espace fermé d’une galerie et comprend en outre « une performance murale » sur une tour du quartier Hay Riad, ainsi qu’une rencontre entre le public et l’artiste organisé le 26 avril dans l’amphithéâtre du Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain.

Un autre talk était programmé au même endroit le 27 avril, pour un échange à bâtons rompus avec les street artistes marocains afin d’évoquer leur passion et répondre aux questions des participants.

La curiosité du public a été également comblée lors des visites guidées « Rabat Art Explore » les 27 et 28 avril. Ces parcours d’une heure constituaient une occasion unique de découvrir la genèse des fresques les plus emblématiques de Rabat, racontée par les guides en darija, arabe, anglais et français.