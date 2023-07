Les Lionceaux de l’Atlas ont réussi à poinçonner leur ticket pour les Jeux Olympiques Paris-2024, après leur victoire face au Mali aux tirs au but 4-3 (2-2 après prolongations) en demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN-U23), mardi au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.

Ce succès contre le Mali permet au Maroc de faire son retour aux Jeux Olympiques après avoir raté les deux dernières éditions (Rio-2016 et Tokyo-2020).

Il s’agit de la 8ème participation du football national aux JO après les éditions de Tokyo-1964, Munich-1972, Los Angeles-1984, Barcelone-1992, Sidney-2000, Athènes-2004 et Londres 2012.

A dramatic day worthy of #TotalEnergiesAFCONU23 semi-finals 🤩

Take a look at the results of the day 👇 pic.twitter.com/CL70ANaC5a

— #TotalEnergiesAFCONU23 🏆 (@CAF_Online) July 5, 2023