Avec la CAN 2023 qui se déroule en Côte d’Ivoire, la valeur marchande des joueurs africains pourrait connaître des bouleversements. Actuellement, deux Lions de l’Atlas figurent dans le Top 10 des joueurs les plus chers du continent.

Il y a un peu plus d’un an, en Coupe du monde 2022, la sélection marocaine affichait les plus grandes valeurs marchandes des joueurs en Afrique. Aujourd’hui, il y a encore deux joueurs marocains dans le classement des footballeurs les plus coûteux, selon le spécialiste Transfermarkt.

Il s’agit du latéral du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi et du défenseur central de West Ham, Nayef Aguerd.

Onto the next round! 🙏🏽🇲🇦 pic.twitter.com/5dx7L7mPGX — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) January 24, 2024

Hakimi s’est hissé à la 2e place de ce classement avec une valeur de 65 millions d’euros. Aguerd, lui, siège à la 9e place de ce classement. Le natif de Kénitra affiche une valeur de 38 millions d’euros sur le marché des transferts.

C’est le jeune nigérian Victor Osimhen qui domine cette liste avec une valeur de 110 millions d’euros. Mo Salah se trouve à la 3e place (65 millions euros) suivi par le ghanéen Mohammed Kuddus (45 millions euros), l’ivoirien Oussmane Diomande (40 millions euros), le guinéen Serhou Guirassy (40 millions euros).

Le reste du classement est complété par le burkinabé Edmond Tapsoba (40 millions euros), le camerounais André Onana (40 millions euros), Nayef Aguerd (38 millions euros) et l’ivoirien Odilon Kossounou (35 millions euros).