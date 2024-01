La page officielle de l’équipe nationale a dévoilé, ce lundi 15 janvier, la photo officielle des Lions de l’Atlas et du staff technique au complet pour cette Coupe d’Afrique des Nations 2023.

À deux jours du début de la campagne africaine des Lions de l’Atlas, la FRMF dévoile la photo officielle du groupe. Le cliché a été publié sur les pages officielles de l’équipe nationale au grand bonheur des milliers de supporters de la sélection.

الصورة الرسمية لمنتخبنا الوطني المشارك في نهائيات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023

Official picture of our National Team in TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations, Cote d’Ivoire 2023#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/dsRGrt1NY6

