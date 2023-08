Walid Regragui met le cap sur un nouvel objectif pour la CAN 2023: surmonter ce qu’il a qualifié de « barrière psychologique » de l’équipe nationale lors de cette compétition.

A quelques mois seulement de la Coupe d’Afrique, le sélectionner national, Walid Regragui, veut agir contre un handicap souvent ignoré au sein des Lions de l’Atlas : la pression psychologique subie en amont et durant la compétition, remportée une seule fois par le Maroc.

« On a un problème en Coupe d’Afrique. On arrive pas à passer les quarts de finale. Un problème technique ou tactique ? Je ne le pense pas. Donc c’est psychologique. On va essayer de surmonter la barrière psychologique. Et on va y aller en tant qu’outsider ou challenger. On va travailler sur ça », a affirmé Regragui jeudi en conférence de presse.

Le coach national, qui fête aujourd’hui son premier anniversaire en tant que sélectionneur, s’est également montré conscient de la complexité de la tâche qui l’attend à la CAN.

« Pour la Coupe d’Afrique, on sait que ça va être difficile. Ce sont les chiffres qui parlent », a-t-il reconnu, affirmant, avec véhémence, que « ce n’est pas parce que je suis arrivé et qu’on est allés jusqu’à la demi-finale du mondial qu’on doit subir la pression et dire qu’il faille remporter la CAN ».

« Bien sûr qu’on rêve de la gagner et qu’on fasse une bonne compétition et rendre heureux le peuple marocain. Ca fait 20 ans qu’on a pas disputé une demi-finale de la Coupe d’Afrique », a-t-il ajouté.

Pour lui, l’objectif est, d’abord, être dans le dernier carré, « c’est à dire dans les quatre meilleures équipe d’Afrique ».

Quant au style de jeu qu’il adoptera à la CAN, Regragui a affirmé qu’il ne changera pas celui qu’il avait toujours suivi depuis un an.

« On va pas changer notre style de jeu. C’est un style qui nous a ramené en demi-finale de la Coupe du monde », a-t-il tranché.