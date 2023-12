Après un excellent match de Sofyan Amrabat avec Manchester United face à Chelsea FC (2-1), le Lion de l’Atlas est revenu sur ses débuts “timides” avec son nouveau club. Le footballeur parle aussi de son nouveau coach, Erik ten Hag.

Depuis son arrivée en Premier League, Sofyan Amrabat ne cesse d’essuyer les critiques des fans de Manchester United. Certains prétendent qu’il n’aurait pas le niveau de l’équipe. Il est vrai que le joueur n’a pas trouvé rapidement sa place dans le système de jeu du Man U. Cela n’empêche pas l’international marocain d’évoluer, doucement, mais sûrement de l’aveu même de son coach, Erik ten Hag.

Amrabat s’est longuement expliqué, mercredi, sur ses débuts avec le club.

“C’était difficile pour moi au début, je n’ai pas participé à la pré-saison. Ensuite, j’ai démarré avec une blessure. J’avais besoin de temps mais je n’en avais pas suffisamment pour m’adapter. Mais je sens que je m’améliore de jour”, rassure-t-il dans une interview.

🚨 | People forget Sofyan Amrabat did not have a preseason, it’s a new league, a complete change.. yesterday we saw the real Sofyan Amrabat 🇲🇦 🔥 #mufc

Mercredi face à Chelsea, l’international marocain a réalisé l’une de ses meilleures performances de la saison. Un succès que Sofyan Amrabat le doit, dit-il, à son coach, Erik ten Hag : « il m’a fait confiance depuis le début et il m’a soutenu en dépit des mauvaises langues ».

Pour Amrabat, le technicien néerlandais est l’un des meilleurs entraîneurs au monde: « c’est un coach fantastique, un des meilleurs actuellement, et nous (les joueurs) somme tous derrière lui ».

« He’s one of the best in the world. He’s a fantastic coach and we are all behind him. »

Moroccan international Sofyan Amrabat quashes the rumours at Old Trafford after Man Utd’s 2-1 win over Chelsea.#beINPL #MUFC pic.twitter.com/1YgktAsQoy

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 6, 2023