Alors que deux Lions de l’Atlas figuraient dans le Onze type de la première journée de la phase de poules de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), aucun marocain n’a été retenu dans la dream team africaine de la deuxième journée.

Pour le compte de la première journée de la CAN, deux marocains avaient pu sortir du lot avec des performances individuelles remarquables. Il s’agit, en l’occurrence, du défenseur central Romain Saïss et du milieu de terrain Azzedine Ounahi, lesquels se sont distingués lors du match face à la Tanzanie (3-0).

Among plenty of impressive individual performances in the opening five days of the competition, it’s only fitting that the only player to score twice, Senegal’s Lamine Camara, is our Player of the Week. 🇸🇳🌟 pic.twitter.com/2dofwcgGcd

Our first #AFCON2023 TOTW is here! 🤩

🌍 | Team of the Week

Seulement, après la piètre prestation collective face à la RD Congo, hier dimanche, qui s’est soldée par un match nul, aucun international marocain n’a réussi à se démarquer.

Même les plus brillants d’entre eux, à savoir Achraf Hakimi -auteur du l’unique but marocain de la rencontre– ou encore Nayef Aguerd avec ses interventions décisives, n’ont pas réussi à se faire une place parmi les meilleures individualités de la deuxième journée.

🌍 | Team of the Week

Three blue ratings in our highest-rated XI of Round 2 of the #AFCON2023 group stage! 🟦🟦🟦

Among fierce competition, Emilio Nsue just snatches our Player of the Week award ahead of Gelson Dala and Mohammed Kudus. 🇬🇶🌟 pic.twitter.com/J3beaQ3vHZ

