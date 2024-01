Des scènes de liesse ont éclaté un peu partout en Côte d’Ivoire juste après le coup de sifflet final de la rencontre qui a opposé la sélection marocaine de football à son homologue zambienne (1-0), mercredi soir au stade Laurent Pokou de San Pedro pour le compte de la 3è et dernière journée (groupe F) de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football.

La Côte d’Ivoire ne doit son salut qu’à la victoire de la sélection marocaine, qui a terminé en tête de son groupe avec 7 points devant la RD Congo (3 pts), tandis que la Zambie et la Tanzanie (2 pt) ont été éliminées.

Côte d’Ivoire is ALIVE! Everyone is buzzing. Bring on Senegal👀 pic.twitter.com/Jsm62XOBM4 — Juliet Bawuah (@julietbawuah) January 24, 2024

Les Eléphants se sont qualifiés en huitièmes de finale après avoir terminé à la troisième place (3 pts) de leur poule, derrière la Guinée Equatoriale et le Nigeria.

« Merci pour le Maroc, vive les Lions de l’Atlas! », ont crié des supporters ivoiriens en joie à la fin du match.

« Grâce à la victoire du Maroc, nous sommes qualifiés. C’est fantastique. Nous allons battre le Sénégal en huitièmes », a déclaré un supporter à la MAP.

« Le Maroc, le Maroc, le Maroc.. 🥳 » Les supporters ivoiriens célèbrent la victoire du #Maroc devant la Zambie et la qualification de la Côte d’Ivoire aux huitièmes de finale 🇲🇦🇨🇮#TotalEnergiesAFCON2023 #LCAN_M3A_2M pic.twitter.com/kQ8AYev4Nv — 2M.ma (@2MInteractive) January 24, 2024

« Nous sommes en huitième de finale. C’est génial. Merci à la sélection marocaine », lance une autre supportrice.

Quelques minutes après la fin de cette rencontre, les avenues et ruelles de cette ville balnéaire ont été prises d’assaut par des dizaines de supporters ivoiriens qui célébraient la qualification, non sans peine, des Eléphants pour les huitièmes de finale.

Les ivoiriens 🇨🇮 sont en feu après la victoire du Maroc 🇲🇦 contre la Zambie ! La Côte d’Ivoire en 1/8 de la CAN !pic.twitter.com/vdYuITaeCM — Carl Johnson (@Crl_Johnson) January 24, 2024

Vêtus de maillots de l’équipe de Côte d’Ivoire, les supporters ivoiriens, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, ont afflué en masse, dans la joie et l’enthousiasme, vers tous les coins de la ville.

Les images sont absolument incroyables depuis le bus de la sélection du Maroc 🇲🇦 Le peuple ivoirien acclame le Maroc en remerciement de la qualification de l’équipe de Côte d’Ivoire 🇨🇮 N’est ce pas ça la réelle fraternité?

Ne voyez-vous pas la différence avec les autres à côté? pic.twitter.com/AeeJD2TAMp — Tachfine El Masmoudi (@Tumertan212) January 25, 2024

Les principales artères de San Pedro ont célébré cette qualification, presque inespérée, en grande pompe vibrant au son des klaxons des voitures et des motos, des sifflets, des cris de joie et des chansons à la gloire des sélections marocaine et ivoirienne.

La sélection marocaine retrouvera en huitièmes de finale, mardi prochain, son homologue sud-africaine, alors que la Côte d’Ivoire sera opposée, la veille, au Sénégal.

C’était la fête ce soir à Koumassi après la qualification des Éléphants #CAN2023 pic.twitter.com/c8NR1nWemf — La Côte d’Ivoire Est Chic (@Cotedivoireoff_) January 24, 2024