C1: Real Madrid-Chelsea, comme on se retrouve

Un an après leur quart de finale épique, le Real Madrid, toujours aussi incisif en Ligue des champions, et le Chelsea de Frank Lampard se retrouvent au même stade de la compétition, avec une manche aller mercredi (21h00) au Santiago-Bernabéu.

Les temps ont changé, les hommes aussi. Antonio Rüdiger, l’homme qui avait marqué un but en quart de finale retour au Bernabéu l’an dernier sous la tunique des Blues, a rejoint les rangs merengues cet été. Et Lampard, une légende du club, a pris le relais de Graham Potter sur le banc londonien jusqu’à la fin de la saison.

Par rapport à l’an passé, le rapport de force s’est aussi quelque peu inversé. Au printemps 2022, le Real avait encore tout à prouver après le départ de Zinédine Zidane, et Chelsea arrivait avec la couronne continentale encore sur la tête, du fait de son sacre à Porto onze mois plus tôt.

Une édition 2021-22 lors de laquelle les Blues, alors dirigés par Thomas Tuchel, avaient écarté le Real Madrid en demi-finale…

C’est donc un classique des sommets européens qui va se dérouler mercredi soir dans la capitale espagnole.

Mais Chelsea et le Real sont cette fois face à un impératif: le club londonien en particulier, décroché en championnat (11e) et éliminé de toutes les autres compétitions, n’a plus que l’Europe pour sauver sa saison. La formation madrilène, elle, devra sans doute concéder sa couronne nationale au Barça. Mais elle compte rester au sommet de la hiérarchie continentale, et aura par ailleurs la finale de la Coupe du Roi à disputer le 6 mai contre Osasuna.

– « La peur sur le visage » –

« Chelsea a beaucoup changé, je ne sais pas trop à quoi m’attendre », a commenté Rüdiger dans un entretien au journal Marca. « Elle n’a rien à voir avec l’équipe dans laquelle je jouais. (…) Ce ne sera pas un match facile, pour sûr. Mais nous sommes le Real Madrid », a clamé l’ancien défenseur londonien.

L’an dernier, le Real Madrid avait réussi à mater Chelsea 3-1 à Stamford Bridge à l’aller, grâce à un triplé du futur Ballon d’Or Karim Benzema. Au retour, Mason Mount, Rüdiger et Timo Werner avaient réussi une remontada… mais Rodrygo était parvenu à pousser le match en prolongation, lors de laquelle Benzema, encore lui, avait envoyé le Real vers le dernier carré.

« Ce stade intimide. Tu peux voir la peur sur le visage de l’autre équipe », a encore expliqué Rüdiger dans Marca.

« Ce serait incroyable de réitérer ce qu’ils avaient fait la saison passée en Ligue des champions. Ici, la pression est immense. (…) Et je le dis comme quelque chose de positif, parce que moi, j’aime avoir ce genre de pression. C’est comme ça, c’est l’histoire du club. Le Real n’est pas fait pour n’importe quel joueur », a-t-il ajouté.

– Kanté et Felix pour contrer Benzema –

Pour contrer Benzema, auteur du but qui a scellé l’élimination de Liverpool en huitièmes de finale et de deux triplés la semaine dernière, Chelsea comptera sur l’international français N’Golo Kanté, enfin de retour, et espère aussi un Joao Felix au top.

Le Portugais, prêté par l’Atlético, sera de retour à Madrid, dans un stade qui ne lui a jamais réussi. En six matches face au Real, le « Menino de Ouro » (garçon en or, en portugais) n’a encore jamais gagné, ni marqué, ni délivré de passe décisive. Sur ses deux matches disputés au Bernabéu, il s’est incliné deux fois 2-0…

Les derniers résultats des Blues ne poussent pas à l’optimisme. Chelsea reste sur quatre matches sans victoire (2 nuls, 2 défaites), dont un revers 1-0 à Wolverhampton, pour le premier match de Frank Lampard après son retour.

Avec Chelsea, le Lampard joueur avait presque tout gagné, jusqu’à la « Coupe aux grandes oreilles », en 2012. Le Lampard entraîneur, entre 2019 et 2021, n’a pas connu la même réussite. Cette fois sera-t-elle la bonne?